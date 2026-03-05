Haberler

Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da jandarma ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli getirdi ve çeşitli suçlamalarla 32 kişiye adli işlem yaptı.

Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden 3, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet eden 3, trafiği tehlikeye sokan 9, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağlayan 2 ve kişisel verileri hukuka aykırı yayan, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan, dezenformasyon ile halkı kin ve düşmanlığa tahrikten birer kişi olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Ekipler, ayrıca yasa dışı bahis ile kumar içerikli 203 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak erişim engeli getirilmesini sağladı.

Kaynak: AA / Talha Koca
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş

Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş