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Erzurum'da Yaralı Erguvani Balıkçıl Tedavi Altına Alındı

Erzurum'da Yaralı Erguvani Balıkçıl Tedavi Altına Alındı
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Hınıs ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan erguvani balıkçıl, Jandarma ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde bir evin bahçesinde tellere takılı bulunan erguvani balıkçıl, tedavi altına alındı.

Halilçavuş köyünde yaşayan Hikmet Akyol, evinin bahçesinde yaralı ve yorgun, tellere takılı kuş buldu.

Kuşu bulunduğu yerden çıkaran Akyol, durumu Halilçavuş Jandarma Karakoluna bildirdi.

Köye gelen ekipler, kuşun, nesli tehdit altında bulunan erguvani balıkçıl olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timine durumun bildirilmesinin ardından köye gelen ekipler, yaralı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

Kuş, tedavisinin ardından, bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Hikmet Akyol, kuşu bulunca hemen karakola bilgi verdiğini anlatarak, "İnternetten araştırdığımda, nesli tükenmekte olan bir kuş olduğunu gördüm. İnşallah güzelce tedavisi yapılır ve doğasına kavuşur, ben de mutlu olurum." dedi.

Kaynak: AA / Vedat Abak - Güncel

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