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Horasan'da bitkin gökdoğan doğaya döndü

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Erzurum'un Horasan ilçesinde bitkin halde bulunan genç gökdoğan, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde bitkin halde bulunan genç gökdoğan, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Bir süre önce ilçedeki bir alanda yerde hareketsiz halde gökdoğan kuşunu gören vatandaşlar, durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kuş, DKMP Yaban Hayvanları İlk Yardım ve Tedavi Birimi'ne nakledildi.

Veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, kanadında hafif yaralanma tespit edilen genç gökdoğan, yaklaşık 3 hafta süren bakım, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Dünyanın en hızlı hayvanları olarak bilinen yırtıcı kuş, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gökdoğanların gücü, hızı ve ekosistemdeki yeriyle son derece nadide bir yırtıcı kuş olduğunu belirten Albayrak, "Böyle özel bir canlının tedavisinin tamamlanarak yeniden ait olduğu gökyüzüne kavuşması, yaban hayatı hekimliği açısından en anlamlı anlardan biridir. Bu güçlü türü yeniden doğaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, yaralı, bitkin veya yardıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarına doğrudan müdahale edilmeden, yetkili birimlere bildirilmesinin büyük önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
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