Haberler

Erzurum'da Kışın Kullanılmayan Ev ve Ahır Yanarak Kül Oldu

Erzurum'da Kışın Kullanılmayan Ev ve Ahır Yanarak Kül Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzundere ilçesinde kışın kullanılmayan ev, ahır ve samanlık yangında yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, ev ve eklentileri zarar gördü.

ERZURUM'un Uzundere ilçesi kırsal Yayla Mahallesi'nde kışın kullanılmadığı belirlenen ev, ahır, samanlık ve tandır evi yandı.

Yayla Mahallesi'nde Mustafa Kargın'a ait evde saat 05.30 sıralarında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ahır, samanlık ve tandır evine de sıçradı. Kışın kullanılmayan binalardaki yangını gören Karayolları Bakımevi görevlisi, mahalle muhtarını arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi. Mustafa Kargın'ın evi yazlık olarak kullandığı, yangın sırasında ev ve ahırın boş olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor