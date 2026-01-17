Haberler

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Erzurum Yakutiye ilçesinde bir mobilyacıda çıkan yangın sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı, yetkililer inceleme başlattı.

Erzurum'da Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilyacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.

Yangında yaralananlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin incelemede bulundu

Kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, yangından 5 dakika sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale ettiğini söyledi.

Tekin, "30 yangın söndürme aracıyla beraber yangına müdahale edilmiş durumda. İçeride 8 kardeşimiz vardı. Tamamı çıkarıldı. Bir kardeşimizin vefat haberini hastaneye götürülürken aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın." diye konuştu.

Ölü sayısı 2'ye çıktı

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra yaptığı açıklamada, yangından etkilenen 8 vatandaş olduğu bilgisini vererek, "Yangından etkilenen toplam 8 vatandaş var, bunlardan 6'sının tedavilerine devam ediliyor. Maalesef 2 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuşmuş durumda. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi.

Yangını gören vatandaşlardan Murat Ağdağ, AA muhabirine, yangının çıktığı mobilya firmasının yanındaki sac metal iş yerinde çalıştığını belirterek, "Bir patlama sonucu yangın çıktı, yan dükkana da sıçradı. Yaralılar vardı. Yangın sıralı dükkanlara yayıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
