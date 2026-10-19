Erzurum'da 'Uzlaştırma Ormanı' kuruldu

ERZURUM'un Palandöken Dağı'nda, uzlaştırma kültürünü doğaya katkıyla buluşturmak amacıyla 'Uzlaştırma Ormanı' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 35 hektarlık alanda yaklaşık 20 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında 9 Şubat'ta imzalanan protokol kapsamında başlatılan 'Uzlaştırma Ormanı' projesi, Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen fidan dikim çalışmasıyla hayata geçirildi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhuriyet Başsavcımız 'Uzlaştırma Ormanı' kurma fikriyle ziyarete geldiğinde bu fikirden inanılmaz heyecan ve mutluluk duymuştuk. Bildiğim kadarıyla ülkemizde ilk kez böyle bir proje yapılacak. Bu değerli projenin fikir babası olan Başsavcımıza teşekkür ediyorum. 35 hektarlık sahada yaklaşık 20 bin fidanı toprakla buluşturup, gerek Erzurum'a gerekse ülkemizin orman varlığına büyük katkıda bulunacağız. Erzurum için hayalimiz, bu serhat ve kadim şehri hep birlikte adeta yeşile boyamak" dedi.

'UZLAŞTIRMA KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Cumhuriyet savcısı Duygu Silahşor Kısa ise proje kapsamında uzlaştırma kültürünü, geleceğe katkı sağlayan anlamlı çalışmayla buluşturduklarını belirtti. Kısa, 9 Şubat 2026'da imzalanan protokolün temel amacının, uzlaştırma sürecinde taraflar arasındaki uyuşmazlıkların barış yoluyla çözülmesini sağlamak ve manevi edimlerden biri olan fidan dikimi aracılığıyla tarafları bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yaklaşık 1500 soruşturma dosyasında uzlaştırma süreci yürütüldüğünü belirten Kısa, diğer manevi edimler de dahil olmak üzere yaklaşık bin dosyanın olumlu sonuçlandırılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Kısa, toprakla buluşturulan her fidanın barışın, uzlaşının ve geleceğe duyulan sorumluluğun simgesi olmasını temenni etti.

'HER FİDAN ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATACAK'

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de projenin Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün onaylarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Uzlaştırmacıların projeyi sahiplenmesinin önemine değinen Aydemir, tarafların karşılıklı tazminat konusunda anlaşmaya varamadığı durumlarda manevi edimlerin ön plana çıkarılması fikrinden yola çıktıklarını ve projenin kısa sürede önemli karşılık bulmaya başladığını ifade etti.

Palandöken'de oluşturulan ormanın çocuklara ve torunlara bırakılacak kalıcı bir eser olmasını temenni eden Aydemir, dikim çalışmalarında öncelikle görevleri başında şehit olan yargı mensupları ve güvenlik görevlilerinin anısına fidan dikileceğini kaydetti. Aydemir, şehit Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz ile İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in de unutulmayacağını belirterek, şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. Başsavcı Aydemir, ormanda dikilecek her fidanın vatan uğruna canını feda eden şehitlerin aziz hatırasına hitap edeceğini ifade etti. Palandöken Dağı'ndaki fidan dikiminde konuşan Vali Aydın Baruş, adaletin yalnızca hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasından ibaret bir mekanizma olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Adalet aynı zamanda insanlar arasında güvenin tesis edilmesi, toplumsal huzurun korunması ve kırılan gönül bağlarını da yeniden güçlendirilmesini kapsayan çok etraflı bir meseledir. Ceza adalet sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan uzlaştırma uygulaması da bu anlayışın değerli bir yansımasıdır. Uzlaştırma, tarafların birbirini dinlemesine yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına ve toplumsal ilişkilerin onarılmasına imkan sağlayan çok önemli bir mekanizmadır. Nasıl ki bir anlaşmazlığın çözümüyle insanlar arasında yeni bir umut filizleniyorsa, bugün toprakla buluşturacağımız her bir fidan da geleceğe dair umutlarımızı büyütecektir. İşte bu nedenle uzlaştırma ormanının yalnızca ağaçların yetişeceği bir alan olarak değil, barışın hoşgörünün, karşılıklı anlayışın ve ortak geleceğimize duyduğumuz sorumluluğun yaşayan bir sembolü olarak da görüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş ve davetiler uzlaştırma ormanına ilk fidanları dikti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı