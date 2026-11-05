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Erzurum'da üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan 32 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Erzurum'da polisin durdurduğu araçta yolcu konumundaki 32 yaşındaki şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çeşitli suçlardan 5 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yolcu konumundaki H.A'nın (32) üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Çeşitli suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenilen H.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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