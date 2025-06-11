Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Mayıs ayında Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı. Elde edilen uyuşturucular arasında metamfetamin, bonzai, kokain ve toz esrar yer alıyor.
Erzurum'da jandarma ekiplerince mayıs ayında yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Mayıs'ta narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, gerçekleştirilen operasyonlarda 17 gram metamfetamin, 71 gram bonzai,1 gram kokain, 3 gram toz esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel