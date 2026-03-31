Erzurum'da jandarma ekiplerince altın işlemeli Tevrat ile uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araçta ele geçirilen uyuşturucu madde, sentetik hap ve altın işlemeli Tevrat ile birlikte 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma ekipleri, Çat ilçesi yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 178 gram uyuşturucu madde, 100 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

