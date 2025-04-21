Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.350 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik madde arama köpeği "Magnum"un desteğiyle yapılan çalışmada, 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli P.J. (40), S.A. (33), S.K. (42) ve J.S. (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan S.K. ile J.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel