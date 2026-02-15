Haberler

Trafikten menedilen aracıyla kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine el konulup, 35 bin lira ceza kesildi

Trafikten menedilen aracıyla kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine el konulup, 35 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da dur ihtarına uymayan sürücünün, arkasından yapılan takip sonucu yakalanmasının ardından 35 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

ERZURUM'da trafikten menedilen otomobiliyle dur ihtarına uymayan sürücü, takiple yakalandı. 35 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Cahar Dudayev Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı. Dadaşkent'i Palandöken ilçesine bağlayan yolda otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinden Yarımca yolunu geçti. Sürücü, buradan da Çat yolu istikametindeki İpek yolu Kalem Camii tarafına yöneldi. Erzurum Şehir Hastanesi'ne giren sürücü, arka bahçede ekipler tarafından kıstırıldı. Yakalanan sürücünün yapılan kontrolde A.İ. (26) olduğu, otomobilinin daha önce abartı egzoz ve yay kestirmeden dolayı trafikten menedildiği belirlendi. Alkolsüz olan sürücüye 'Şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürme', 'Abartı egzoz', 'Kırmızı ışık ihlali' gibi trafik suçlarından toplam 35 bin TL para cezası kesildi. A.İ.'nin ehliyetine de ceza puanı 100'ü geçtiği için 2 ay süreyle el konuldu.

VALLAHİ UTANIYORUM

Sürücü A.İ., yakalandıktan sonra, otomobilindeki 2 ayrı men cezası yüzünden kaçtığını söyledi. Polisin kelepçe takmak için otomobilin üzerine yatırdığı sürücü, "Ağabeyi vallahi utanıyorum. Yemin ederim utanıyorum. Bu ülkeyi seven insanlarız. Bu şekilde yargılayamazsınız" dedi.

Kelepçe takılarak ekip otosunu götürülen sürücü memur olduğunu ifade ederek avukatını aramak istedi. A.İ. hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı