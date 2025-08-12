Erzurum'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Tortum kara yolunda refüje çarparak takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında Erzurum- Tortum kara yolu 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum'dan Şenkaya ilçesi istikametine giden Nasuh Akura (26) idaresindeki 61 ACK 930 plakalı otomobil, Karagöbek Mahallesi girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle refüje çarparak karşı yola savruldu. Taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura metrelerce sürüklendi. Sürücü ile otomobilde yaralanan Gülseda Onay'a (18) ilk müdahaleyi Ardahan'dan Erzurum'a hasta götüren ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Erzurum'dan sevk edilen ambulanslara alınan sürücü Nasuh Akura Erzurum Şehir Hastanesi, yolcu Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülseda Onay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Nasuh Akura'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın görgü tanıklarından Karagöbek Mahalle Muhtarı Hasan Fahri Ünal, "Erzurum istikametinden gelmekte olan otomobil bariyerlerin ve trafik ışıklarının olmamasından dolayı anormal şekilde bir süratten dolayı takla attı. Vatandaşlar olarak biz müdahale etmeye çalıştık. Ambulansı aradık. Ayrıca Ardahan'dan hasta götüren bir ambulanstaki arkadaşlar sağ olsunlar yolda durarak anında müdahaleyi yaptı. Bariyer için biz seçildiğimiz günden beri dilekçe verdik. Dedik ki buraya bariyer olsun. Millet daha dikkatli olsun. Sonuç çıktı, ama bir türlü neticeye ulaşamadık" diye konuştu.