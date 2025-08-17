Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Tortum kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cengiz A'nın kullandığı 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde Muhammed Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Cengiz A. ile aynı araçtaki Kadriye B, Abdurrahman A. ve Abdulkadir A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer aracın sürücüsü ile beraberindeki Muhammed Anıl, Gonca ve Ada Selin Keskin de yaralandı.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenler, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.