Erzurum'da tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

M.D. (24) idaresindeki 06 P 7056 plakalı SUV tipi araç, Hoş Mahallesi mevkisinde Z.A'nın (33) kullandığı 33 AUN 758 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile K.G.A. (24), Y.A. (24), F.A. (23) ve M.N.G. (21) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yaralılar, itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan askeri personel olduğu öğrenilen sürücü M.D. ile F.A. ve K.G.A'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda buzlanma etkili oluyor.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
