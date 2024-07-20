Erzurum'da taşlı sopalı kavga: 7 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ahmet Yesevi Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve polis ekipleri müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı.
Erzurum'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yakutiye ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi.
Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatıp kavgaya karışanlara müdahale etti. Ekipler olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.