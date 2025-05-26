Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 615 Sikke Ele Geçirildi

Erzurum'un Tekman ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 615 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 615 sikke, bir dedektör ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.