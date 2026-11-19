Erzurum'da sopalı aile kavgasında 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde aile bireyleri arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Tedavilerinin ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, kavgada bir kişinin diz kapağı kırıldı.
Erzurum'da aile bireyleri arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Caddesi'nde aynı aileden S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.S'nin diz kapağı kırıldı, diğerleri de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA