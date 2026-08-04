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Erzurum'da son bir ayda 73 aranan şüpheli yakalandı

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Erzurum'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda yürütülen çalışmalarda, asayiş suçlarından 46, siber suçlardan 13, narkotik ile kaçakçılık ve organize suçlardan 14 olmak üzere toplam 73 aranan şüpheli yakalandı.

Ekipler ayrıca kayıp olarak aranan 9 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

Kaynak: AA
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