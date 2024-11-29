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Erzurum'da Soğuk Hava Etkisini Gösterdi: Eksi 18 Derece

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Erzurum'da termometreler eksi 18 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışının ardından sis etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Meteoroloji bölge için hava durumu tahminlerini yaptı.

Erzurum'da termometreler eksi 18'i gösterdi, siste göz gözü görmedi

ERZURUM - Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara gösterdi.

Erzurum'da sabah saatlerinde termometreler eksi 18 dereceye kadar düştü. Erzurum Ovası sise büründü, ağaçlar kırağı ile kapandı. Yoğun ve etkili kar yağışı sonrası düşen sıcaklıklar yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar donan camlarını açmak ve araçlarını hareket ettirmek için epey gayret çaba gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini ifade ettiler. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmininde Erzurum ve ilçeleri için kar yağışı görünmüyor.

Erzurum'da Soğuk Hava Etkisini Gösterdi: Eksi 18 Derece
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Güncel
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