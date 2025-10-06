Erzurum'da Sivil Trafik Ekipleri Göreve Başladı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yeni kurulan ekip, güvenli ulaşım için sivil araçlarla trafiği denetliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde can ve mal güvenliğini sağlayıp, trafiği daha akıcı hale getirmek amacıyla yeni bir çalışma yaptı.

Şubede yeni kurulan ekip, sivil araçlarla trafiğe çıkıyor ve kural ihlallerini tespit edip gerekli işlemleri uyguluyor.

Seyir halinde denetledikleri araçları, ASELSAN'ın ürettiği kameralarla kaydeden ekipler, görüntüleri kullandıkları sisteme kanıt niteliğinde yüklüyor.

"Kurallara uymayanları sivil ekipler tespit edecek"

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AA muhabirine, yeni kurulan sivil ekiple ceza yazmayı değil, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Ekiplerin araçlara müdahale ederken de polis yeleği giydiğini ifade eden Karaburun, "Sivil trafik ekiplerimizi kurduk, bu sayede artık kurallara uymayan sürücüler, sivil ekiplerce tespit edilecek. Bu sayede trafikteki kuralların daha işlevsel hale gelmesini ve denetimlerimizi daha amacına uygun olmasını hedefliyoruz." dedi.

"Amacımız ceza yazmak değil, can ve mal güvenliğini sağlamak"

Polislerin vatandaşın huzuru ve güvenliği için sürekli sahada olduğunu vurgulayan Karaburun, şunları kaydetti:

"Önlem çalışmalarımız devam ediyor, bu noktada tüm trafik ekiplerimizle sahadayız. Amacımız kesinlikle kimseye ceza yazmak değil, can ve mal güvenliğini sağlamak. Gayretliyiz, uğraşıyoruz. Artık sivil trafik ekiplerimizle de denetimlerimiz artacak. Amacımız kuralların tam ve eksiksiz uygulanmasıyla trafiğin daha akışkan hale gelmesi. Trafiği yavaşlatan durumlarda ekiplerimizle müdahale ederek daha hızlanmasını hedefliyoruz. Erzurum'un her noktasında güvenli ve hızlı trafik akışını sağlamakta kararlıyız. Sürekli sahada olacaklar, trafikte sürekli araç kullanacaklar, yoğun yerlerde trafiği gözleyecekler. Trafiğin içinde olup kural ihlallerini tespit edecekler."

Karaburun, "İlave olarak diğer birimlerimizin de kural ihlallerinde trafik cezası ve düzenleme yetkileri var. Bu da ciddi bir caydırıcılık, sadece trafik polislerimiz değil, Erzurum'daki her polis belli kural ihlallerinde artık ceza kesebilecek." ifadelerini kullandı.