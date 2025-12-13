Haberler

Evinin önünde başına isabet eden tek kurşunla öldürüldü

Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Bülent Yıldırım, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ERZURUM'da Bülent Yıldırım (28), evinin önünde başına isabet eden tek kurşunla öldürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Bülent Yıldırım Abdurrahman Gazi Mahallesi 6'ncı Çimen Sokak'taki evine girmek üzereyken Bülent Yıldırım, silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı Bülent Yıldırım, burada kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken; mahallede bulunan güvenlik kameraları ile olay yeri incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

