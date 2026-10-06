Haberler

Erzurum'da sigorta şirketi ekibi, yüzlerce müşteriyi dolandırıcılıktan kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişiler, kurumsal ağdan bir müşteriye kasko için doğrulama kodu istedi. Çalışanların erken müdahalesiyle müşterinin para göndermesi önlenirken, şirket avukatı savcılığa suç duyurusu yaptı.

Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.

Kentte yüzlerce müşterisi olan bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişi veya kişiler, kurumsal haberleşme ağına erişim sağlayarak müşterilerin numaralarına ulaştı.

Şüpheliler, bir müşteriye kurumsal hattan şirket adına ilettikleri mesajda kasko ve sigorta işlemleri için farklı bir sistem üzerinden gönderilen doğrulama kodunu talep etti.

Şirket çalışanları, olağan dışı işlemleri fark edince müşterileriyle irtibata geçerek mesajların dolandırıcılarca iletildiğini ve istenilenlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Yapılan kontrollerde işlemin dolandırıcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şirket çalışanlarının dikkati sayesinde yüzlerce insanın dolandırılmasının önüne geçildi.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı ve şirketin avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, gelişen teknolojinin çok sayıda insana anlık ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, "Devletimizin, savcılığın ve siber şubenin teknik imkanları çok fazla, muhakkak kötü niyetli kişiler bulunup yargıya teslim edilecektir." dedi.

"Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi"

Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Anlık mesajlaşma uygulamasının ele geçirilmesiyle müşteriye mesaj gönderiliyor ve kasko işlemi yapılacağı belirtilip ödeme talep ediliyor. Firma çalışanları da sürekli sistemi kontrol ettiğinden mesajların kendilerince gönderilmediğini anlıyor ve hızlı refleksle müşteriyle iletişime geçip dolandırıcılarca gönderilebileceğini söylüyor. Yapılan kontrollerde firmanın anlık mesajlaşma hesabına dışarıdan erişim sağlanarak ele geçirildiği anlaşıldı. Kurban seçilen müşteriyle iletişime geçilip para talep edilmiş. Müşteri para göndermek üzereyken müvekkil firma çalışanlarının dikkati sayesinde kendisiyle iletişime geçildi. Böylece müşterinin dolandırıcılara para göndermesi ve banka işlem kodunu paylaşması önlenirken, dolandırıcıların diğer müşterilere ulaşmasının da önüne geçildi. Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi. Bilişim sistemlerini ele geçirip haksız kazanç sağlama ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarının olduğunu düşünüyoruz."

Acele ettirilen talep karşısında dikkat uyarısı

Çavuşoğlu, dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Dolandırıcılık girişimi her zaman yabancı bir numaradan ve mail adresinden gelmeyebilir. Acele ettirilen talep karşısında hızlı değil, dikkatli davranın, mesajın tamamını okuyun, banka işlem kodlarını paylaşmayın. Şüpheli talebi aynı hesaba sorarak değil, daha güvenilir başka kanaldan teyit edin. Firmalar da kurumsal yapılarını güçlendirmek adına bilişim sistemlerini uzmanlar eşliğinde güçlendirmeli, dışarıdan erişime maruz kalabilecek her türlü yöntemden uzaklaştırmak için gerekli önlemleri almalıdır."

Kaynak: AA
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş ağı kurdu! ABD'nin 'en kötüleri' listesine girdi

ABD'yi karıştıran göçmen kadın! Adını "En kötüler" listesine yazdılar
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Süper Lig devinden ayrıldı, 70 metreden gol attı

Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı
Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesinin arkasından dambıl gürültüsü çıktı! Üst kat komşusu adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlısı üst komşu! Sebep dambıl gürültüsü