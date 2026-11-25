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Erzurum'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephesinde ve bazı araçlarda hasar oluştu.

Kent genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgar, bir binanın dış cephesinde hasara yol açtı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında hasar gören binanın çevresindeki park halindeki araçları kaldırdı.

Arızalanan bir araç ise polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla güvenli alana çekildi.

Kentte rüzgar nedeniyle üzerine çöp kovaları ve tabelalar devrilen bazı araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA