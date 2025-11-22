Haberler

Erzurum'da Seyir Halindeyken Tır Alev Aldı

Güncelleme:
Erzurum'un Narman ilçesinde bir tır seyir halindeyken alev aldı. Dumanları gören sürücü, aracı güvenli bir alana çekerek itfaiyeye haber verdi. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Narman ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Kireçli Geçidi'nde 34 KRE 104 plakalı tırla seyir halinde giden F.K, dumanları fark edince aracı güvenli bölgeye çekerek itfaiyeye haber verdi.

Alevler kısa sürede aracı kapladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Canip Kaplan - Güncel
