Erzurum'da sel ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Sel Erzurum'da karpuz tarlasını vurdu geçti

Tarım alanları su altında kaldı, dolu meyve ağaçlarına zarar verdi

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde meydana gelen sel ve sağanak yağış, Ormanağzı Mahallesinde yaklaşık 50 ton karpuza zarar verdi.

Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde yaşanan şiddetli sağanak yağmur ve dolu, tarım arazilerine büyük zarar verdi. Yağışlar özellikle karpuz tarlalarını ve meyve bahçelerini zarar verdi, önemli hasarlara yol açtı. Mahalle sakinleri, sel sularının tarlaları ve bahçeleri su altında bıraktığını belirttiler.

Ormanağzı Mahallesi'nde 10 dönüm araziye karpuz eken Avşin Aktürk, hasat zamanı yaklaşan 50 ton karpuzunun sel suları nedeniyle büyük zarar gördüğünü ifade etti. Aktürk, "Akşam yağan dolu, bütün emeğimi çöpe attı. Devletimizden yardım bekliyorum." dedi. Mahalle sakini Ekrem Korkmaz ise, "Akşam yağan dolu nedeniyle ekili alanlarımız tamamen zarar gördü. HES karşıdaki menfezin kapanması sonucu sel suları kontrolsüzce tarlalara taştı ve bahçelerimizi sular altında bıraktı. Şu an çok mağduruz" diye konuştu.

Yaşanan doğal afet sonucunda Ormanağzı Mahallesi sakinleri, tarlalarını ve bahçelerini yeniden düzenleme ve zararlarını telafi etme çabasına girdiler. Bir yandan da yetkililerden gelecek yardım ve desteği bekliyorlar.