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Erzurum'da Şarampole Devrilen Araçta 5 Yaralı

Erzurum'da Şarampole Devrilen Araçta 5 Yaralı
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Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Lütfü G'nin kullandığı 25 RA 801 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Çat kara yolunun Tepeköy Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışıp yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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