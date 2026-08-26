Erzurum'da Şarampole Devrilen Araçta 5 Yaralı
Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Lütfü G'nin kullandığı 25 RA 801 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Çat kara yolunun Tepeköy Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışıp yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA