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Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 140. haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 140. haftada sürdürdü
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Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 140. haftada da sürdürdü. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, zulmü unutmayacaklarını ve normalleştirmeyeceklerini belirtti.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 140. haftada da devam ettirdi.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Yusuf Çiftçi, 140 haftadır meydanlarda olduklarını, yapılan zulmü unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

"İnsanlıktan nasibini alamamış varlıkların zulmünü, çocukların öldürülmesini, yavrularımızın yetim ve öksüz bırakılmasını, hastanelerin bombalanmasını, çadırlarda insanların diri diri yakılmasını kanıksamayacağız ve normalleştirmeyeceğiz. İşgal devleti, Gazze'yi tekrardan havadan bombalamaya başladı. Kaçımız haberdar olduk acaba? Çocuklarımız yetim ve öksüz kaldı, evlatlarımız büyüyemeden toprağın bağrına yatırıldı, kaçımızın huzuru bozuldu?"

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
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