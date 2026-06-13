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Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 135'inci haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 135'inci haftada sürdürdü
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Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 135. haftada sürdürdü. Grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüp insanlığın ortak vicdanını temsil ettiklerini vurguladı.

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 135'inci haftada sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları pankartlar eşliğinde Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan eczacılık fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, siyasi çıkar gözetmeksizin, insanlığın ortak vicdanını temsil etmek için yürüyüşlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yer, saldırılarda yaşamı yitirenlere rahmet dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu sessiz çığlığı, bu onurlu duruşu bir gün olsun terk etmedik, etmeyeceğiz. ?Gazze'deki kardeşlerimizin feryadı, 135 haftadır bizim de feryadımızdır. Dünya sustu, insanlık sırtını döndü ama bizler haftalardır bu meydanda o çaresiz kadınların, çocukların sesi olmaktan vazgeçmedik. Elimizden gelen en büyük silah olan sesimizi, duruşumuzu ve duamızı bir an bile esirgemedik. ?Gazze'de akan gözyaşı 135 hafta önce de bizim gözyaşımızdı, bugün de bizim gözyaşımızdır. Oradaki acı bizim öz acımızdır. Bu bedenin bir parçası olduğumuzu, haftalardır bu meydanları doldurarak tüm dünyaya ispat ettik."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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