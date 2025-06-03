Erzurum'da Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti

Erzurum'da Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji yetkilileri, heyelan ve sel konusunda uyarılarda bulundu.

Erzurum'da sağanak yağmur hayatı felce uğrattı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Erzurum kent merkezinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak bina altlarında kendilerini korumak isterken araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Yağış sonrası bazı alt geçitlerinde oluşan su birikintileri ulaşımı da durma noktasına getirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü heyelan ve sel konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi

İki kız Kardeş, babaları tarafından zincire bağlanıp istismar edildi
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek transfer hamlesi

Ali Koç'tan şampiyonluğu getirecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.