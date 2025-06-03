Erzurum'da Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti
Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji yetkilileri, heyelan ve sel konusunda uyarılarda bulundu.
Erzurum'da sağanak yağmur hayatı felce uğrattı
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi.
Erzurum kent merkezinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak bina altlarında kendilerini korumak isterken araç trafiğinde aksamalar yaşandı.
Yağış sonrası bazı alt geçitlerinde oluşan su birikintileri ulaşımı da durma noktasına getirdi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü heyelan ve sel konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.