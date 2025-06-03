Erzurum'da Sağanak Yağmur Hayatı Felç Etti

Erzurum'da sağanak yağmur hayatı felce uğrattı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Erzurum kent merkezinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak bina altlarında kendilerini korumak isterken araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Yağış sonrası bazı alt geçitlerinde oluşan su birikintileri ulaşımı da durma noktasına getirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü heyelan ve sel konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.