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Erzurum'da Sağanak Sel Hasarına Yol Açtı

Erzurum'da Sağanak Sel Hasarına Yol Açtı
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Köprüköy ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel, bölgede hasara yol açtı. AFAD ekipleri can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde sele dönüşerek hasara neden oldu.

Köprüköy ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan büyük taşlar ile parkelerin bir kısmı, selin etkisiyle yerinden çıkarak sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, bölgede can ve mal kaybı olmadığını belirledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise yağmur sularının bölgedeki derelerde taşkınlara neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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