Erzurum’da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Erzurum'da jandarma, bir kişinin ev ve işyerinde ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince bir kişinin ev ve işyerinde ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak ve kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, Horasan ilçesinde bir kişinin ev ve işyerinde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 47 fişek, 2 bıçak ve 1 kılıç buldu.

Operasyonda gözaltına alınan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
