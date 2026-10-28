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Erzurum'da polisler ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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Erzurum'da polisler ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "güvenli trafik, bilinçli nesillerle mümkün" mottosuyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler, Şehit Üsteğmen İsmail Aksu İlkokulu öğrencilerine, trafik bilinci kazandırmaya yönelik eğitim programı düzenledi.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Kaynak: AA
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