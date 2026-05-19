Erzurum'da Polis Eşleri Derneği'nden dayanışma kermesi

Erzurum'da Polis Eşleri Derneği tarafından, teşkilatta birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kermes düzenlendi.

"Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezinde derneğin Erzurum şubesi tarafından düzenlenen kermeste, kadın polisler ve polis eşlerinin hazırladığı çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yapılan kermesten elde edilecek gelirle, ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacak.

Vali Aydın Baruş, kermes açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'da emniyet teşkilatının 3 bine yakın mensubu olduğunu söyledi.

Emniyet mensuplarının vatanın ve milletin huzuru için hizmet ettiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Bu teşkilatın mensubu olmak ayrı bir gurur kaynağıdır. Polislerimiz gece gündüz demeden 24 saat anlayışına göre vatandaşımızın huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği için alın teri döküyor, emek sarf ediyor. Özel hayatından fedakarlık ederek mesai kavramı gözetmeden göreve koşuyor. Biz onların sayesinde rahat bir şekilde uyuyor, vatanımızın dört bir köşesinde güven içinde dolaşabiliyoruz. Sadece taşıdığınız rütbe, bulunduğunuz makamla ilgili değil, aynı zamanda o mesleğin mensubu olan kardeşlerimizin eşleri de bu mesleğin onurunu ve şerefini yaşatmak için çaba sarf ediyor. Dernekleşme suretiyle yardımlaşma anlayışı yansıtılıyor. Meslekte derdi ve ailevi sıkıntıları olanlar, yardıma ihtiyacı olanlar var. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için polis eşleri derneği çalışıyor."

Baruş, bu güzel organizasyon için polis eşlerine teşekkür ederek, "Gerçekten büyük bir emek ortaya koymuşlar. İnşallah Erzurumlular da bu emeğe hak ettiği değeri verirler ve bu kermes amacına ulaşır." dedi.

"Dayanışma toplumları güçlü kılan en önemli değerdir"

Polis Eşleri Derneği Erzurum Şubesi Fahri Başkanı ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi Aynur Karaburun da kermesle dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte üretmeyi ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Polis eşleri arasında güçlü bir bağ kurmak istediklerini vurgulayan Karaburun, "Emniyetimizin kıymetli mensupları ve aileleri arasında güçlü bir bağ oluşturmak, sosyal dayanışmayı artırmak ve ihtiyaç duyulan her noktada destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir teşkilatın temeli güçlü birliktelikten geçer. Gerçekleştirdiğimiz bu kermes, hem birlikteliği pekiştirmek hem de özel durumu olan personelimize ve ailelerine destek olmak adına önemli bir adımdır. Elde edilecek her katkı bir gönüle dokunacak, bir ihtiyacı karşılayacak ve dayanışmamızın gücünü daha da artıracaktır. Paylaşmak bereket, dayanışma ise toplumları güçlü kılan en önemli değerdir. Birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiç bir sorun yoktur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürleriyle stantları gezdi.