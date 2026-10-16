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Erzurum'da polis, 5 bin üniversite öğrencisini terör ve dijital içeriğe karşı uyardı

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Erzurum'da polis, El Ele Güvenli Geleceğe Projesi kapsamında 5 bin üniversite öğrencisini terör ve dijital içerikler konusunda bilgilendirdi. Öğrencilere defter ve kalem hediye edilirken, radikal yapılardan uzak durmaları ve sosyal medyadaki içerikleri sorgulamaları istendi.

Erzurum'da polis ekipleri, 5 bin üniversite öğrencisini terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları ve dijital mecralarda karşılaştıkları içerikleri sorgulamaları konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu önünde stant kurdu.

"El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında gençlere yönelik çalışma yürüten ekipler, öğrencilere defter, kalem gibi çeşitli hediyeler verdi.

Ekiplerin 5 bin öğrenciye ulaştığı çalışmaya ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerin radikal yapılardan uzak durması, arkadaş seçimlerinde dikkatli olmaları ve yeri geldiğinde 'hayır' demeyi bilmeleri, dijital mecralardaki veya sosyal medyadaki her içeriğe inanmamaları ve akıl süzgecinden geçirmeleri, güvenlik birimleri ile gençler arasındaki iletişim ve işbirliğinin arttırılması konularda bilgilendirmeler yapılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak terörle mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA
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