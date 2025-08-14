Erzurum'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da park halindeki bir tıra çarpan 19 yaşındaki otomobil sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Erzurum'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak K. (19) idaresindeki 07 BEH 713 plakalı otomobil, Çat Yolu Caddesi şehir girişinde park halindeki 31 ANG 219 plakalı tıra arkadan çarpıp dorsesinin altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobilin sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayı duyarak bölgeye gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi risk altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.