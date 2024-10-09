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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi
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Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Palandöken Dağı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde 406 hektar alana 122 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Çiftçi, ağaçların önemine dikkati çekerek, fidan dikim çalışmalarıyla ülkemizin yeşil vatanına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Palandöken Dağı'nda fidan dikimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Palandöken Dağı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, yüz ölçümü 2,5 milyon hektar olan kenttin 1 milyon 600 bin hektarının meralık ve çayırlık alanlardan oluştuğunu söyledi.

Kentin hayvancılığa son derece elverişli olduğunu ifade eden Çiftçi, "480 bin hektarlık tarım alanlarımız, 287 bin hektarlık orman varlığımız var. İlimizin kabaca arazi kullanım oranlarına baktığımız zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor." dedi.

"Ülkemizin yeşil vatanına katkıda bulunacağız"

Ağaçların insanlar için önemli olduğuna dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlimizin yüzde 12'si ormanlık alanlardan yani yeşil vatandan oluşuyor. Şimdi 265 hektar yani 2 bin 650 dönüm alan var. Büyükşehir belediyemiz ile Orman Bölge Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalandı. Buranın ağaçlandırması etkinliğini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Aşkale'de de 69 hektar alan bugün itibarıyla ağaçlandırılacak. Yine Horasan'da da ağaçlandırılacak 72 dekarlık bir alan var. Toplamda 406 hektar yani 4 bin 60 dönüm alanda 122 bin fidanı bugün toprakla buluşturacağız. Böylece ilimizin, ülkemizin yeşil vatanına da katkıda bulunacağız. Biz bu vatanı atalarımızdan miras olarak almadık, emanet olarak aldık. Dolayısıyla bu emaneti de en azından olduğu gibi muhafaza etmek veya daha iyisiyle bizden sonraki nesillere devretmek gibi mecburiyetimiz var."

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Jandarma Komutanı Engin Avcı, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile bazı kurumların müdürleri katıldı.

Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol daha sonra fidan dikip can suyu verdi.

Bugün kent genelinde 4 bin 60 dönüm alanda 122 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Palandöken Dağı erzurum Eğitim Güncel Tarım Çevre Yaşam

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