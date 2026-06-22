Erzurum'da özel gereksinimli çocuklara erken tanıdan tedaviye tek çatı altında destek

Erzurum Şehir Hastanesi'nde, özel gereksinimli çocukların tanı ve tedavi süreçlerinin bütüncül yaklaşımla yürütüleceği Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) hizmete açıldı.

Bölge Blok 1. katta yer alan merkezde, otizmli ve özel gereksinimli çocukların ilk tanıdan tedaviye kadar tüm süreçleri tek çatı altında takip edilecek.

Çocuk psikiyatrisi uzmanı, bireysel hizmet danışmanı, ergoterapist, çocuk gelişimi uzmanı, dil ve konuşma terapisti, psikolog ile sosyal çalışma uzmanlarının görev yapacağı ÇÖZGEM'de, çocukların ve gençlerin ruh sağlığı ile gelişim süreçlerini en ince ayrıntısına kadar takip edilecek, uygun terapi ve destek programları uygulanacak.

Merkezden hizmet almak için öncelikle hastanenin Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinden randevu alınması gerekiyor.

İlk muayene ve değerlendirmenin ardından uygun görülen çocuklar ÇÖZGEM'e yönlendirilecek.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, merkezin yalnızca Erzurum'a değil, bölge illerine de hizmet vereceğini söyledi.

Özel gereksinimli çocukların tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerinin tek merkezde yürütülmesini amaçladıklarını ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, evlatlarımızın geleceğe daha emin adımlarla yürümesini sağlamak ve ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmektir. Yeni birimimizin hastanemize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve kurum müdürleri kurdele keserek ÇÖZGEM'in açılışını yaptı.