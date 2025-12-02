Haberler

Erzurum'da Özel Gereksinimli Bireylerin Diş Tedavisi Genel Anesteziyle Yapılıyor

Erzurum'da Özel Gereksinimli Bireylerin Diş Tedavisi Genel Anesteziyle Yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, genel anestezi altında özel gereksinimli bireyler ve çocukların diş tedavilerini yapmaya başladı. Bu hizmetle yaklaşık 190 hasta tedavi edildi, aileler için büyük bir rahatlama sağlandı.

Erzurum'da hasta koltuğunda diş tedavileri yapılamayan özel gereksinimli bireyler ve çocuklar, şehir hastanesinde genel anesteziyle tedavi ediliyor.

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, poliklinik şartlarında hasta koltuğunda dolgu, kanal tedavisi ve diş çekimi yapılamayan Down sendromlu ve otizmli gibi özel bireylerin tedavilerinin gerçekleştirilebilmesi için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in koordinasyonunda Erzurum Şehir Hastanesi ile işbirliği yaptı.

Bu kapsamda merkezde görevli 3 hekim ve klinik destek personeli, haftada bir gün şehir hastanesine giderek genel anestezi altında özel gereksinimli birey ve çocukların diş tedavilerini yaparak derdine derman oluyor.

İşbirliğiyle yıl başından bu yana yaklaşık 190 hasta genel anesteziyle tedavi edildi.

"Tedavileri zor oluyordu, aileleri de zorlanıyordu"

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıldır verdikleri bu hizmetle özel gereksinimli bireylerin derdine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Poliklinikte hasta koltuğunda duramayan çocukların tüm tedavi ve çekimlerinin de genel anestezi altında yapıldığını anlatan Tuşik, "Bu hizmetimiz çok faydalı oldu. Kendi bakımlarını yapamadıkları için özel bireylerimize ağız ve diş sağlığı gerçekten zor oluyordu, aileler de zorlanıyordu. Bu tedavileri diş hekimleri olarak normal poliklinik standartlarında yeterince yapamıyorduk, bu hizmete aşırı talep vardı. Bunları çalışma haline getirdik, şehir hastanemiz de sağ olsun bize destek verdi." dedi.

Tuşik, bu hizmeti daha fazla güne yayarak özel gereksinimli bireylerin tedavilerini daha kaliteli yapmak için emek ve çaba harcadıklarını belirtti.

"Bizi dualarla uğurluyorlar, bu bizim için çok önemli"

Merkeze başvuran bu tarz hastaların, ilgili hekimlere yönlendirilerek muayenelerinin ve daha sonra genel anestezi için planlama yapıldığını ifade eden Tuşik, şöyle konuştu:

"Haftada 4 hastamıza ameliyat yapılıyor, bu sayı gün geçtikçe ve vatandaşlar duydukça artıyor. Diş çekimi, kanal ve dolgu gibi normal poliklinikte yapılan tüm tedavileri anestezi altında orada mobil ünitelerimiz var, onların aracılığıyla hekimlerimizin çabasıyla yapıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, normal diş polikliniğe gelenler mutlu ayrılıyor ama özel bireylerin ve ailelerinin mutluluğu bize daha çok güç veriyor. Bunu gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Bizi dualarla uğurluyorlar, bu bizim için çok önemli."

İl Sağlık Müdürü Bedir ise engelli hastaların engelsiz diş hekimliği hizmeti alabilmesi ve özel bireylere derman olmak amacıyla önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, "Hasta koltuğunda işlem yaptıramayacak hastalarımıza genel anesteziyle ameliyatla işlem yapıyoruz. Başarılı bir şekilde tedavilerini sonlandırıyoruz. Onların duasında olmak bize yetiyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de hastanede anestezi ekiplerinin desteğiyle verilen bu hizmetle özel bireyler ve çocuklara şifa olmaya çalıştıklarını, bu hastalar için tüm imkanların seferber edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 599.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.