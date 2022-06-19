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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Erkan Erdoğan - Güncel
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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şehamet Ziyaoğlu idaresindeki 34 PL 9571 plakalı otomobil, Başaklı Mahallesi mevkisindeki Oltu- Ardahan kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Cemal Doğan (66) ve Mihrinaz Doğan (69) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü ile Leyla Ziyaoğlu ve Didem Kozanoğlu ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Ziyaoğlu ile Didem Kozanoğlu (12) ambulans helikopterle, Leyla Ziyaoğlu ise ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Kazada ölenlerin cenazeleri Oltu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Erkan Erdoğan - Güncel

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