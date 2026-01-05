Haberler

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rıdvan Ç'nin (46) kullandığı 65 AP 855 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunun Çöğender Mahallesi girişinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Beyaz Ç. (44), İbrahim Ç. (18), Gülcan Ç. (23) ve Garibe Ç. (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Garibe Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
