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Erzurum'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 2 Ağır Yaralı

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Erzurum'un Narman ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazada araç takla atarak tali yola düştü. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yusuf Koç (65) idaresindeki 25 AA 911 plakalı otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç'un (65) kaza yerinde öldüğünü belirledi.

Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan E.K. (47) ile B.K. (49) sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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