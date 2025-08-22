Erzurum'da örtü yangını kontrol altına alındı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 3 bin metrekare alan zarar gördü.

Merkez Palandöken ilçesi Yukarı Köşk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak çevresindeki evlere sıçramadan söndürülen yangın sonrası yaklaşık 3 bin metrekare alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
500
