Erzurum'da örtü yangını kontrol altına alındı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 3 bin metrekare alan zarar gördü.
Erzurum'da çıkan örtü yangını evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Palandöken ilçesi Yukarı Köşk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak çevresindeki evlere sıçramadan söndürülen yangın sonrası yaklaşık 3 bin metrekare alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel