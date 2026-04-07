Haberler

Erzurum'da Orta Çağ dönemine ait parşömen ve bronz haç ele geçirildi

Erzurum'da Orta Çağ dönemine ait parşömen ve bronz haç ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada Orta Çağ dönemine ait parşömen ve bronz haç ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada Orta Çağ dönemine ait parşömen ile bronz haç ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kültürel varlıkların korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa çalışma yaptı. Ekipler, Pasinler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen parşömen ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz haç ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, ele geçirilen eserler Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

