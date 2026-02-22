Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime yarın ara verildi
Erzurum'un merkez ilçelerinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitim yarın 1 gün süreyle durduruldu. Sadece taşımalı eğitim kapsamındaki okullar etkilenirken, diğer öğrencilerin eğitimi devam edecek.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretimin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer