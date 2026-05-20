Erzurum'da "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olaylar azaldı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eğitim-öğretim yılı başında alınan tedbirler ve okul polisi uygulaması sayesinde öğrencilerin karıştığı olay sayısında ciddi düşüş olduğunu açıkladı. Karaburun, okul çevrelerinde ve parklarda denetimler yaparak öğrencilerle sohbet etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eğitim-öğretim yılının başlangıcında hayata geçirilen tedbirler ve "okul polisi" sayesinde öğrencilerin karıştığı olay sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Karaburun, motorize ve okullarda görevlendirdiği ekipleriyle Palandöken ilçesindeki okullar bölgesinde yer alan park ve bahçelerde alınan güvenlik önlemlerini denetledi.

Karşılaştığı öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Karaburun, isteyen öğrencileri de polis motosikletine bindirdi.

Bazı öğrenciler de Karaburun'a topladığı çiçekleri hediye edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, incelemelerinin ardından gazetecilere, ekibiyle kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürekli sahada olduklarını söyledi.

Okullarda eğitim yılının başlangıcında çeşitli tedbirler alındığını ve tümüne polis görevlendirildiğini belirten Karaburun, "İhtiyaçtan kaynaklı bu görevlilerimizin sayısını artırdık, parklarda ve okul çevrelerinde de aynı kontrolleri sürdürüyoruz." dedi.

Karaburun, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın güvenlikle ilgili sorularını yanıtlıyoruz ve onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Çocuk, öğretmen ve velilerimizden çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu konuda kararlıyız, okul çevrelerinde ve çocukların olduğu yerlerde olacağız ve çocuklarımızın muhatap olmaması gereken kişilerle muhatap olmasını engelleyeceğiz. Bu konudaki tedbirlerimiz devam edecek, Erzurum'un tamamında sahada olacağız. Erzurum polisi vatandaşlarımızın hizmetinde. İstatistiki oranlarda ciddi düşüşler var, mutluluk verici bir şey. Aldığımız tedbirler sayesinde çocuklarımızın karıştığı olaylarda ciddi düşüşler var."

Kaynak: AA / Talha Koca
