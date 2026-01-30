Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen öğretmen öldü

Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan Atmaca (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ülkühan Atmaca sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ülkühan Atmaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Savaş Atmaca'nın kıymetli eşi, Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Ülkühan Atmaca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.