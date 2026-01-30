Haberler

Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen öğretmen öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, evinin camını silerken 3. kattan düşen 45 yaşındaki öğretmen Ülkühan Atmaca, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürü'nden başsağlığı mesajı geldi.

Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan Atmaca (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ülkühan Atmaca sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ülkühan Atmaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Savaş Atmaca'nın kıymetli eşi, Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Ülkühan Atmaca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu