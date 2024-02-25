Erzurum'da öğrencilerin proje yarışı

ERZURUM - Yakutiye Raif Azak (Hafız) İmam Ortaokulu 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 10. Bilim Fuarları kapsamında 4006 bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Araştırma, inceleme ve tasarım türünde hazırlanan 19 proje sergilendiği fuar açılışına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Bu projeler ile öğrencilerin, günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm bulması, bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilmesi, bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiğini öğrenmesi, bilimsel süreç ve yaşam becerilerini kazanması, takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve şartlarla karşılaşması amaçlanıyor.