Karaçoban'da ilçe protokolü öğrencilerle iftar yaptı

Güncelleme:
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliğinde ilkokul öğrencileri, Ramazan'ın maneviyatını iftar yaparak paylaştı. Etkinlik, öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri aşılamayı amaçlıyor.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, ramazanın manevi atmosferini birlikte iftar yaparak paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye genelinde öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler yapılıyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Duman Mahallesi'ndeki okulda, ilçe protokolü öğrencilerle iftar yaptı.

Programa, Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, Belediye Başkanı Kazım Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Vedat Abak
Galatasaray'dan Torreira kararı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

