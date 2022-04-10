Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı
İhlas Haber Ajansı - Şahap Çakır - Güncel
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- Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı.
ERZURUM (İHA) - - Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı. Nisan ayında yolu kapanan Çayanyurdu mezrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.