Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı - Haberler

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Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı - Şahap Çakır - Güncel
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- Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı.

ERZURUM (İHA) - - Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrası yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metre boyunu aştı. Nisan ayında yolu kapanan Çayanyurdu mezrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ağır iş makineleri ile uzun uğraşlar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Güncel

Erzurum, Nisan, kar, Güncel, Haberler

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