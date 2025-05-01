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Erzurum'da Müstakil Evde Yangın

Erzurum'da Müstakil Evde Yangın
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Dumlu Mahallesi 2. Küme Evler Sokak'taki bir müstakil evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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